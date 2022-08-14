Франция

Віковий форвард все ж може повернутись до Ліги 1.

Після того, як контракт Едінсона Кавані із Манчестер Юнайтед закінчився, форвард знаходиться у пошуках нового клубу.

Як повідомляє журналіст Фабріс Хокінс, футболіст веде перемовини із французькою Ніццею.

Це вже не перші його контакти із цим клубом. Його перехід до Бока Хуніорс зірвався, тому перемовини із Ніццею відновилися.

Нагадаємо, що Кавані вже має досвід виступів у Лізі 1. Він протягом семи років, з 2013 по 2020, захищав кольори ПСЖ.

У футболці Юнайтед минулого сезону 35-річний Едінсон зіграв 20 матчів в усіх змаганнях, забивши два голи.