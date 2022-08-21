21-річний хавбек наступний сезон проведе в Бундеслізі.
Ерік Ебімбе, getty images
21 серпня 2022, 16:27
Парі Сен-Жермен на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з молодим центральним півзахисником Еріком Жуніором Діна Ебімбе.
21-річний француз підписав із паризьким грандом новий контракт, розрахований до 30 червня 2024 року.
Після продовження угоди з ПСЖ Ебімбе вирушив у сезонну оренду у франкфуртський Айнтрахт.
Минулого сезону француз провів у всіх турнірах за парижан 14 матчів та віддав 1 асист.