Франция

28-річний футболіст переходить до Марселя.

Ерік Байї сьогодні, 23 серпня, відвідає тренувальну базу МЮ, щоб попрощатися з одноклубниками, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Івуарієць цьогорічний сезон закінчить у Марселі, який орендує гравця з обов'язковим правом викупу під час кваліфікації до Ліги чемпіонів за підсумками кампанії-2022/23.

У 113 матчах за Манчестер Юнайтед Байї забив гол і віддав дві результативні передачі. Угода між сторонами спливала у 2024 році.