Франция

До вашої уваги найкращі моменти матчу французької Ліги 1.

У гостьовому матчі проти Аяччо в рамках четвертого туру французької Ліги 1 Лілль мав спробувати хоч трохи компенсувати розгром від Парі Сен-Жермен минулими вихідними (1:7).

Команді Паулу Фонсеки ще за ходом першого тайму вдалось забити двічі, що зумовило розвиток подій після перерви на їхню користь.

Аяччо так і не встиг оговтатись після власних помилок, і зумів забити бодай м’яч у відповідь тільки тоді, коли суперники вже потроїли власну перевагу.

Екс-захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі в цій зустрічі відіграв 77 хвилин і віддав гольовий пас на Бамбу під час другого взяття воріт "догів".

Огляд матчу:

Аяччо — Лілль 1:3

Голи: Баяла, 84 — Язиджи, 17, Бамба, 43, Джало, 67.

Аяччо: Леруа — Альфонс (Юссуф, 63), Гонсалес, Маємбо, Діалло — Баяла, Маркетті (Лачі, 74), Мангані, Спадануда (Нурі, 63) — Ель-Ідріссі (Ботуе, 63), Амума (Муссіті-Око, 74).

Лілль: Жардім — Діакіте, Фонте, Джало (Йоро, 80), Ісмаїлі (Зедадка, 77) — Андре, Гомес — Жегрова (Гудмундссон, 70), Язиджи (Мартен, 70), Бамба — Девід.

Попередження: Мангані, Гонсалес, Баяла — Діакіте, Жегрова.

Джерело: MEGOGO.