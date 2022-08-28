Франция

Закінчився матч чемпіонату Франції.

У рамках четвертого туру французької Ліги 1 ПСЖ у центральному матчі не зміг переграти Монако (1:1).

На 20 хвилині першого тайму рахунок був відкритий. Фолланд отримав чудовий пас від гравця з країни-агресорки, зблизився з воротарем та прошив Доннарумму — 0:1.

Під кінець першого тайму ПСЖ мав зрівнювати рахунок. Але після удару від Мессі врятувала ліва стійка воріт Нюбеля, а Мбаппе, якимось дивом, влучив у праву стійку, коли ворота були абсолютно порожніми.

На 70 хвилині ПСЖ отримав право на 11-метровий удар після відеоповтору, до якого звернувся рефері. Мбаппе підійшов до м'яча та пробив у лівий нижній кут.

ПСЖ — Монако 1:1

Гол: Неймар, 70 — Фолланд, 20

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньош (Мукіеле, 87), Кімпембе, Хакімі, Мендеш — Санчеш (Данілу, 64), Верратті — Мессі (Сарабія, 87), Неймар — Мбаппе.

Монако: Нюбель — Енріке, Маріпан, Бадіашиль, Дісасі, Агілар — Камара (Жан Лукас, 74), Головін (Емболо, 64), Фофана — Бен Єддер, Фолланд (Акліуш, 25, Мінаміно, 64).

Попередження: Неймар, Акліуш, Камара, Кімпембе, Верратті, Бадіашиль, Хакімі.