Франция

Сенегалець навряд чи захоче згадувати трансферне вікно літа 2022 року.

Бамба Дьєнг міг змінити Лігу 1 на АПЛ, але замість цього став головним невдахою трансферного вікна та залишиться у Марселі.

Справа виглядала наступним чином. Сенегалець вже домовився про підписання контракту із Лідсом та чекав на виліт приватним літаком до Англії, коли у боротьбу за Дьєнга втрутилася Ніцца.

"Павичі" встигли узгодити суму у 8,5 млн євро із Марселем, тож були розлючені тим, що гравець прямо з паризького аеропорту розпочав перемовини з колективом Люсьєна Фавра.

Врешті-решт Лідс вийшов із перемовин по цьому трансферу, а нападник відправився у Ніццу, де...провалив медобстеження та залишився ні з чим.

Отже, як це доволі часто буває, подібні селекційни рухи рідко коли приносять усім сторонам процесу якусь користь.