Франция

Досвідчений виконавець відправився за грошима.

Бразильський півзахисник Рафінья Алькантара, брат гравця англійського Ліверпуля Тіаго Алькантари, а також син відомого на весь світ Мазіньйо, другу половину попереднього сезону провів у оренді в складі іспанського Реалу Сосьєдад, бо під керівництвом Маурісіо Почеттіно не мав жодного шансу на те, аби потрапити до основного складу "червоно-синіх".

Однак, коли 29-річний виконавець повернувся до столиці Франції, він зрозумів, що так само не є частиною й планів нового головного тренера Крістофа Галт’є на цей сезон.

У такому випадку рішення про припинення подальших виступів у Лізі 1 футболісту далось дуже легко — клуб пішов йому на зустріч у питанні розірвання контракту, тож навіть після завершення літнього трансферного вікна гравець мав змогу змінити клубну прописку.

Агенти доволі швидко знайшли для Рафіньї нове місце роботи, яким став катарський клуб Аль-Арабі.

Контракт із новою командою бразилець підписав строком на два роки.

За часи виступів у складі Парі Сен-Жермен футболіст зіграв 39 матчів, зробивши сім гольових передач.