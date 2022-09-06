Француз розповів, як розподілено обов'язки пенальтистів у команді.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
06 вересня 2022, 15:26
Кіліан Мбаппе стверджує, що він готовий ділитися пробиттям пенальті з Неймаром.
"Ми завжди обговорюємо це. Все залежатиме від того, як розвиватиметься гра. Це не закрите питання.
Якщо матч складатиметься так, що його має пробити Неймар, то Неймар зробить це. Якщо ж з ходу гри витікатиме те, що пенальті маю бити я, то це буду я. У нас із цим немає проблем.
Я — номер один, але це не означає, що я битиму всі пенальті. Потрібно вміти ділитися", — наводить слова Мбаппе GFFN.
Цього сезону на рахунку Мбаппе 5 матчів, у яких він забив 7 голів за ПСЖ.