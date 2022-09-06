Франция

Француз розповів, як розподілено обов'язки пенальтистів у команді.

Кіліан Мбаппе стверджує, що він готовий ділитися пробиттям пенальті з Неймаром.

"Ми завжди обговорюємо це. Все залежатиме від того, як розвиватиметься гра. Це не закрите питання.

Якщо матч складатиметься так, що його має пробити Неймар, то Неймар зробить це. Якщо ж з ходу гри витікатиме те, що пенальті маю бити я, то це буду я. У нас із цим немає проблем.

Я — номер один, але це не означає, що я битиму всі пенальті. Потрібно вміти ділитися", — наводить слова Мбаппе GFFN.

Цього сезону на рахунку Мбаппе 5 матчів, у яких він забив 7 голів за ПСЖ.