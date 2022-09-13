35-річний футболіст думатиме про своє майбутнє наступного року.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, ФК ПСЖ
13 вересня 2022, 12:59
Ліонель Мессі визначиться з майбутнім у 2023 року, повідомив журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, форвард ПСЖ не збирається приймати рішень щодо майбутнього найближчими тижнями або місяцями.
Наразі Мессі сконцентрований на виступах у складі ПСЖ, а також на підготовці до чемпіонату світу, на якому він виступить зі збірною Аргентини.
Термін чинної угоди Мессі з французькою командою розрахований до літа 2023 року.
Цього сезону 35-річний форвард забив 4 голи і віддав 7 результативних передач у 9 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.