Франция

Французький фахівець похвалив 30-річного нападаючого.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє вважає, що у Неймара з'явилася свідомість.

"Порівняно з попереднім сезоном, коли Неймар рідше виходив на поле і був не такий ефективний, у нього з'явилася свідомість.

Неймар ставить собі дуже великі мети. Він вчасно прибув на передсезонну підготовку, мав дуже гарну форму. Неймар був готовий. Думаю, він добре працював у відпустці.

Неймар художник. Коли в нього все добре з психологією та фізикою, він віддає це команді. Тому Неймар і показує таку гру", — приводить слова Галтьє RMC.

Цього сезону 30-річний форвард забив 10 голів і віддав 7 результативних передач у 9 матчах сезону за ПСЖ.