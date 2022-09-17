Франция

Нападник ПСЖ відчутно відірвався від решти зірок.

Із наближенням кінця календарного 2022 року поступово підбиваються підсумки щодо фінансових складників життя професійних футболістів.

Зокрема, ресурс Sportico на основі відкритих даних вирішив підрахувати сукупний заробіток провідних виконавців та співставити їх між собою в форматі топ-10 тих, що заробили за останній рік найбільше.

За підсумками підрахунків виявилось, що нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе зарахував до власних збережень майже 125 млн євро, більшу частину з яких (105 млн євро) склала його заробітна платні.

Окрім того, десь 20 млн євро 23-річний футболіст заробив на продажу прав на власне ім’я та зйомці в рекламних кампаніях.

Відчутно відстав від Мбаппе форвард англійського Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, який отримує в "Червоних дияволах" навіть менше коштів, аніж дає йому реклама — 53 млн євро зарплатні проти 60 млн євро додаткового прибутку.

Одразу позаду португальця розташувався нападник ПСЖ Ліонель Мессі, який за рік отримав загалом 110 млн євро (62 + 48).

Четвірку замикає ще один виконавець із табору французьких чемпіонів, бразилець Неймар, із показником у 91 млн євро (56 + 35).

Відзначимо також і прірву, яка відділяє абсолютних лідерів за заробітком від решти виконавців, бо на п’ятому місці розташувався нападник англійського Ліверпуля Мохамед Салах із порівняно скромними 39,5 млн євро (24,5 + 15).