Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брентфорд та лондонський Арсенал.

Брентфорд та Арсенал одним із різновидів лондонського дербі розпочнуть недільну програму восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Томас Франк, після перемоги над Лідсом (5:2), залучив до стартового складу Аєра до центру захисту, тоді як Янссон зіграє в центральному трикутнику, а Дасілва відправиться на лівий фланг атаки.

Мікель Артета, на тлі перемоги над швейцарським Цюріхом (2:1), використає з перших хвилин Рамсдейла в рамці воріт та звичну лінію захисту над ним. Партей долучиться до опорної зони, тоді як Вієйра гратиме замість Едегора під нападником. Замість Зінченка на лівому фланзі захисту вийде Тірні.

Брентфорд: Рая — Гікі, Аєр, Мі, Генрі — Янссон, Янелт, Єнсен — Мбеумо, Тоні, Дасілва.

Запасні: Стракоша, Занка, Рурслев, Вісса, Онейка, Дамсгор, Баптіст, Канос, Годдос.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Тірні — Партей, Джака — Сака, Вієйра, Мартінеллі — Габріел Жезус.

Запасні: Тернер, Голдінг, Томіясу, Соуза, Локонга, Сміт, Нванері, Нкетіа, Маркіньйос.



Гра Брентфорд — Арсенал почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.