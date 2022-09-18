У рамках восьмого туру чемпіонату Франції Ліон на своєму полі приймав ПСЖ.

Колектив Крістофа Галтьє зумів здолати господарів із мінімальним рахунком завдяки голу Ліонеля Мессі. Асистом на аргентинця відзначився Неймар.

Ліон — ПСЖ 0:1
Гол: Мессі, 5.

Ліон: Лопеш – Густо, Мендес, Люкеба, Тальяфіко – Тете (Шеркі, 75), Толіссо (Лепенан, 46), Какере (Рейн, 75), Екамбі (Баркола, 87) – Дембеле, Ляказетт.

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркіньос, Данілу – Хакімі, Ф. Руїс (Вітінья, 57), Верратті (Мукієле, 64), Мендеш – Мессі, Мбаппе, Неймар (Солер, 86).

Попередження: ... — Верратті, Доннарумма.