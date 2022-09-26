Французький клуб запропонує близько 30 мільйонів євро.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
26 вересня 2022, 12:59
ПСЖ хоче купити Мілана Шкрініара взимку, оскільки його переговори про контракт з Інтером зайшли в глухий кут, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, "нерадзуррі" не можуть домовитися з 27-річним захисником про новий контракт.
Термін чинної угоди словака спливає влітку 2023 року.
Коли зимове трансферне вікно відчиниться, ПСЖ запропонує 30 мільйонів євро за футболіста.
Цього сезону 27-річний гравець провів 9 матчів за Інтер у всіх турнірах.