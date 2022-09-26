Франция

Французький клуб запропонує близько 30 мільйонів євро.

ПСЖ хоче купити Мілана Шкрініара взимку, оскільки його переговори про контракт з Інтером зайшли в глухий кут, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" не можуть домовитися з 27-річним захисником про новий контракт.

Термін чинної угоди словака спливає влітку 2023 року.

Коли зимове трансферне вікно відчиниться, ПСЖ запропонує 30 мільйонів євро за футболіста.

Цього сезону 27-річний гравець провів 9 матчів за Інтер у всіх турнірах.