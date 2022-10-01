Франция

Поглинання французького клубу затягується місцевою бюрократією.

Багаторічний власник французького Ліону, інвестиційна компанія Holnest, на чолі якої стоїть заможна сім’я Ола, уже найближчим часом може позбутись контрольного пакету акцій у розмірі 27,56% в системі клубу.

Американський бізнесмен Джон Текстор та його однойменна кампанія наразі перебувають у процесі поглинання "ткачів", під час якого отримають не тільки частку сім’ї Ола, а ще й викуплять акції фірм Pathé та IDG, що складають 19,26% та 19,74%, отримавши при цьому всю повноту для ухвалення рішень на колегіальному рівні.

Очікувалось, що необхідні папери сторонами будуть підписані вже до завершення вересня, однак місцева преса повідомляє про бюрократичні перепони, які виникли на шляху до закриття цієї домовленості.

Подейкують, що 21 жовтня стане визначальним днем отримання нових власників Ліоном, які одразу ж отримають у спадок 330 млн євро боргу перед інвесторами, що наявний у клубу.

Нагадаємо, що з точки зору спортивних результатів "ткачі" наразі перебувають на шостій сходинці турнірної таблиці Ліги 1, відстаючи від лідера, Марселя, на 10 балів.