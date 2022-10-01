Франция

Голкіпер ПСЖ прокоментував власне становище в клубі.

Костариканський ворота французького Парі Сен-Жермен Кейлор Навас ще з початку попереднього сезону, коли склад команди поповнив італієць Джанлуїджи Доннарумма, відчув суттєвий тиск на можливість свого перебування в стартовому складі команди.

Однак 35-річний захисник воріт під час літньої трансферної кампанії все ж таки вирішив залишитись у складі чинних чемпіонів Ліги 1, і зрештою наразі не має за плечима жодної секунди на полі в новому сезоні.

Утім, боротись за кращу долю на тлі цієї невтішної новини футболіст не припиняє ні на хвилини, про що розповів у своєму останньому інтерв’ю.

"Грати в футбол ніколи не було легкою справою, бо інколи доводиться йти проти течії, а інколи ця течія підхоплює тебе та підносить аж до небес.

Іноді ти щасливий, іноді — сумний, проте головне, що Бог ніколи не здається, тому й ми маємо продовжувати сумлінно та наполегливо працювати.

На жаль, не все залежить безпосередньо від футболіста, але в мене бодай залишається чистим сумлінням, бо я віддаю всього себе на тренуваннях. Ми всі багато працюємо над собою й це — найголовніше.

Потрібно мати гідність для того, аби дивитись конкуренту в обличчя, знаючи, що він у чомусь краще за тебе", — заявив костариканський футболіст.

Зауважимо, що за півтора місяці до початку чемпіонату світу в Катарі Навас не потрапив до заявки на заключний збір національної команди Коста-Рики, під час якого та грала товариські матчі проти Південної Кореї (2:2) та Узбекистану (2:1).