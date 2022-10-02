Франция

Форвард з цієї причини залишився у матчі Ліги 1 на лаві для запасних.

У рамках дев'ятого туру французької Ліги 1 ПСЖ зміг переграли Ніццу із рахунком 1:2.

Лідер атаки парижан Кіліан Мбаппе залишився на лаві для запасних ПСЖ на цю гру, але у другому таймі вийшов на поле та забив переможний гол.

"Мбаппе отримав ушкодження у матчі за збірну Франції. Його вдарили по стегну під час гри проти Данії. Перед грою із Ніццою в нього все ще був синяк.

Я знав про цю проблему, але розраховував на те, що випущу його під час матчу", — розповів головний тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє. Цитує його GFNF.

На рахунку Мбаппе вісім голів у восьми матчах чемпіонату Франції. Також він тричі забив у двох матчах ЛЧ.