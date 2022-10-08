Франция

Футболіст після приходу нового тренера розкрився по-нововму.

Вінгер ПСЖ Неймар розповів, що готовий більше допомагати команді у захисті, щоб виграти ЛЧ.

"Наразі я почуваюся більш досвідченим гравцем. Я дійсно навчився захищатися, атакувати та забивати голи, робити вирішальні передачі – все, що завгодно.

Знаю, що я не найкращий захисник у світі. Але намагаюся допомагати одноклубникам. Це все заради перемоги у Лізі чемпіонів.

Щоб виграти Лігу чемпіонів, команда має наполегливо працювати, щоб не пропускати голи та не давати простору супернику.

Добре, що це відбувається зараз, тому що саме так ми готуємось до фінальних стадій", — цитує Неймара GFFN.

У цьому сезоні на рахунку Неймара 11 голів та 9 гольових передач у 13 поєдинках в усіх змаганнях.