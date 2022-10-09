Франция

Бразильський нападник продовжує захоплювати Лігу 1 своєю грою.

Розіграш 10 туру французької Ліги 1 Ліон відкривав домашнім матчем проти Тулузи, який для "ткачів" розпочинався з надзвичайно швидкого голу у виконанні орендованого в донецького Шахтаря нападника Тете, якому асистував Александер Ляказетт.

Однак за згубною традицією поточного сезону, господарі в підсумку втратили перемогу через пропущений м’яч у середині другого тайму, та не змогли закрити невтішну серію з п’яти матчів поспіль без перемог, програвши при цьому чотири рази.

На рахунку Тете в цьому сезоні 5 голів та три гольові передачі в 10 матчах.

Огляд матчу:

Ліон — Тулуза 1:1

Голи: Тете, 2 — Ратау, 67.

Ліон: Лопеш — Густо, Мендес, Люкеба, Тальяфіко — Лепенан, Толіссо (Какере, 68) — Тете (Шеркі, 79), Ляказетт, Токо Екамбі — Дембеле (Рейн-Аделаїд, 68).

Тулуза: Дюпе — Кебен, Руо, Ніколайсен, Сілла — Деягере (Женро, 77), Спірінгс, ван ден Бомен (Діарра, 84) — Абухлаль, Даллінга (Ратау, 58), Шаїбі.

Попередження: Токо Екамбі, Шеркі — Даллінга, Абухлаль.

Джерело: MEGOGO.