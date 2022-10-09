Франция

Нідерландський фахівець незабаром може бути відправлений у відставку.

Керівництво Ліона розглядає варіант зі звільненням Петера Боша з посади головного тренера першої команди. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, останні кілька тижнів ситуація навколо майбутнього швейцарського фахівця в стані "ткачів" була напруженою.

Найближчим часом очікується офіційна заява від Ліона, за підсумками якої Боша мають звільнити.

Нагадаємо, що після десятого туру Ліон займає сьомий рядок у турнірній таблиці Ліги 1.