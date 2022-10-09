Нідерландський фахівець незабаром може бути відправлений у відставку.
Петер Бош, getty images
09 жовтня 2022, 13:34
Керівництво Ліона розглядає варіант зі звільненням Петера Боша з посади головного тренера першої команди. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, останні кілька тижнів ситуація навколо майбутнього швейцарського фахівця в стані "ткачів" була напруженою.
Найближчим часом очікується офіційна заява від Ліона, за підсумками якої Боша мають звільнити.
Нагадаємо, що після десятого туру Ліон займає сьомий рядок у турнірній таблиці Ліги 1.