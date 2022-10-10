Франция

56-річний фахівець підписав контракт на два роки.

Лоран Блан став головним тренером Ліону, повідомив офіційний сайт французької команди.

56-річний фахівець змінив на цій посаді Петера Боса. Контракт із Бланом підписано на два роки – до 30 червня 2024 року.

Раніше Блан тренував катарський Ер-Райян, який очолював з 2020 до 2022 року.

Також фахівець був головним тренером Бордо, збірної Франції та ПСЖ, з якого пішов улітку 2016 року. З того часу Блан не працював у Європі.