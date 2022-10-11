Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє задоволений тим, як взаємодіють Неймар та Мбаппе.

"Зв'язок між Неймаром та Мбаппе на полі є, він добре працює, і статистика це підтверджує.

Однак ПСЖ потрібно мати й інші варіанти гри, інакше нашим суперникам буде дуже легко закрити нашу атаку", — наводить слова Галтьє офіційний сайт ПСЖ.

Зазначимо, що сьогодні ПСЖ на своєму полі прийме Бенфіку у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.