Франция

Французький фахівець розповів про взаємодію бразильця та француза.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє задоволений тим, як взаємодіють Неймар та Мбаппе.

"Зв'язок між Неймаром та Мбаппе на полі є, він добре працює, і статистика це підтверджує.

Однак ПСЖ потрібно мати й інші варіанти гри, інакше нашим суперникам буде дуже легко закрити нашу атаку", — наводить слова Галтьє офіційний сайт ПСЖ.

Зазначимо, що сьогодні ПСЖ на своєму полі прийме Бенфіку у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.