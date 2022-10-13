Кіліан Мбаппе не перейде до Реалу, повідомляє El Chiringuito.

Нападник ПСЖ не входить до планів мадридського клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про бажання Мбаппе піти з паризької команди – він вважає, що його зрадили.

Реал був зацікавлений у підписанні Мбаппе після закінчення минулого сезону, проте той продовжив контракт із ПСЖ. Пізніше він сказав своєму оточенню, що це рішення було помилкою.