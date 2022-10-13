23-річний футболіст найближчим часом не перейде до мадридської команди.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
13 жовтня 2022, 18:39
Кіліан Мбаппе не перейде до Реалу, повідомляє El Chiringuito.
Нападник ПСЖ не входить до планів мадридського клубу.
Нагадаємо, раніше стало відомо про бажання Мбаппе піти з паризької команди – він вважає, що його зрадили.
Реал був зацікавлений у підписанні Мбаппе після закінчення минулого сезону, проте той продовжив контракт із ПСЖ. Пізніше він сказав своєму оточенню, що це рішення було помилкою.