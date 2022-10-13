Франция

23-річний футболіст найближчим часом не перейде до мадридської команди.

Кіліан Мбаппе не перейде до Реалу, повідомляє El Chiringuito.

Нападник ПСЖ не входить до планів мадридського клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про бажання Мбаппе піти з паризької команди – він вважає, що його зрадили.

Реал був зацікавлений у підписанні Мбаппе після закінчення минулого сезону, проте той продовжив контракт із ПСЖ. Пізніше він сказав своєму оточенню, що це рішення було помилкою.