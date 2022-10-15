Франция

Гравцю ПСЖ світить термін у два роки ув’язнення.

Бразильський нападник Неймар свого часу захопив увагу європейської футбольної спільноти своїми виступами на батьківщині в складі Сантоса, після чого його трансфер до великого клубу здавався вирішеним питанням.

За офіційними даними каталонська Барселона заплатила за тодішнього юнака 57,1 млн євро, після чого він став один із лідерів колективу, у якому виступав упродовж чотирьох років аж до моменту переходу до французького Парі Сен-Жермен, де запалює станом на сьогоднішній день.

Однак іспанська податкова поліція вважає, що під час оформлення придбання цього гравця влітку 2013 року каталонський колектив порушив законодавство європейської країни через ухиляння від сплати податків.

Розгляд справи в підсумку було передано до відповідної судової інстанції, а прокурорам стало відомо, що додаткові майже 40 млн євро за цей трансфер надійшли на рахунки члені родини Неймара.

Повідомляється, що загальна вартість покупки склала трохи більше 83 млн євро, що пізніше підтвердили представники Барселони під час розгляду справи.

Тодішньому президенту Барси Сандро Роселю, який обіймав цю посаду з 2012 по 2014 рік, через це загрожує п’ять років в’язниці за шахрайство та неправдиві заяви під час врегулювання угоди.

Ризикує потрапити до в’язниці й Неймар, якщо в понеділок, 17 жовтня, на який заплановано чергове слухання, суд визнає його винним за цією справою.

Якщо найгірші прогнози справдяться, гравцю ПСЖ загрожує майже два роки в'язниці та штраф у розмірі 10 мільйонів євро, як того вимагає прокурор Каталонії.

Зауважимо, що в цьому сезоні на рахунку Неймара 11 голів та дев’ять гольових передач у 15 матчах.