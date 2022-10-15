Франция

Колишній спортивний директор Ліона прокоментував прогрес гравця Марселя.

Французький півзахисник Маттео Гендузі, після переходу зі складу Лор’яна до лондонського Арсенала влітку 2018 року, так і не зміг віднайти свого щастя в столиці Великої Британії.

23-річний гравець у своїй професійній кар’єрі вже встиг пограти на правах оренди в складі берлінської Герти та французького Марселя, і після останнього тимчасового перебування в складі "провансальців" вирішив залишитись на батьківщині ще на якийсь час.

Однак у підсумку цей футболіст міг би стати частиною й колективу одного з головних супротивників Марселя на внутрішній арені — Ліона, якби "ткачі", та особисто їхній колишній спортивний директор та гравець у минулому Жуніньйо Пернамбукано були б трохи спритнішими.

"Чесно кажучи, Гендузі сильніший, аніж я про нього думав. Зараз я кажу про це від щирого серця. Я говорив про нього, коли працював у Ліоні, але в мене були сумніви.

Проте він дуже рідко втрачає мало м’яч. Від штрафного до штрафного він чудово виконує свою роботу. Гендузі — дуже працьовитий і показує приклад партнерам у грі навіть без м’яча в ногах. Він — важливий гравець із дуже правильним настроєм", — заявив бразильський екс-функціонер Ліона.

Нагадаємо, що Марсель сплатив за Гендузі 10 млн євро, і після цього він по два рази забив та віддав гольові передачі в 13 матчах нового сезону.