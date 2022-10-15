Франция

На даний момент на рахунку канадського форварда 37 голів у 86 поєдинках чемпіонату Франції.

У рамках 11 туру французької Ліги 1 Лілль здобув розгромну перемогу над Страсбуром з рахунком 3:0.

Головним героєм цієї зустрічі став нападник Джонатан Девід, який досяг позначки у 37 голів за 86 матчів у рамках першості Франції.

Таким чином, 22-річний канадець став найкращим бомбардиром в історії Лілля в рамках Ліги 1, випередивши за цим показником зіркового бельгійця Едена Азара, на рахунку якого у цьому турнірі 36 м'ячів.

Цього сезону Девід провів у французькій першості 11 матчів, у яких забив дев'ять м'ячів і віддав 2 асисти.