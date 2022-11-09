Завершився другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Франції знайшлось три претенденти на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.

Амін Гуїрі (Ренн) / 5 матчів (Страсбур, Нант, Ліон, Анже, Монпельє), 5 голів;

Ліонель Мессі (Парі Сен-Жермен) / 4 матчі (Ніцца, Марсель, Аяччо, Труа), 3 голи + 3 гольові передачі;

Мартен Тер’є (Ренн) / 5 матчів (Страсбур, Нант, Ліон, Анже, Монпельє), 5 голи + 2 гольові передачі;

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів Ліги 1 або нижче в цьому матеріалі.
 