Усе залежить від вибору вболівальників.
Завершився другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.
Зокрема, у Франції знайшлось три претенденти на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.
– Амін Гуїрі (Ренн) / 5 матчів (Страсбур, Нант, Ліон, Анже, Монпельє), 5 голів;
– Ліонель Мессі (Парі Сен-Жермен) / 4 матчі (Ніцца, Марсель, Аяччо, Труа), 3 голи + 3 гольові передачі;
– Мартен Тер’є (Ренн) / 5 матчів (Страсбур, Нант, Ліон, Анже, Монпельє), 5 голи + 2 гольові передачі;
Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі.
Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів Ліги 1
або нижче в цьому матеріалі.