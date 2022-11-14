Франция

Дивіться огляд гри Ліги 1 на Football.ua.

У п’ятнадцятому турі французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен продовжив свою переможну ходу на верхівці турнірної таблиці, у домашньому протистоянні здолавши одного з претендентів на виліт — Осер.

Господарі поля відкрили рахунок завдяки зусиллям Кіліана Мбаппе, після чого показували недостатню інтенсивність в атаці решту ігрового часу першого тайму.

Після перерви ПСЖ забив знову завдяки результативному пострілу Карлоса Солера, із передачі якого незабаром відзначився й Ашраф Хакімі.

І вже на завершення зустрічі на полі з’явився новачок команди Крістофа Галт’є Юго Екетіке, якому вистачило десяти хвилин у грі задля голу та гольової передачі.

Огляд матчу:

ПСЖ — Осер 5:0

Голи: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакімі, 57, Саншеш, 81, Екетіке, 84

ПСЖ: Доннарумма — Мукіеле, Перейра, Рамос (Кімпембе, 75) — Хакімі, Солер (Саншеш, 61), Верратті (Заїр-Емері, 82), Мендеш — Неймар (Екетіке, 75) — Мессі (Сарабія, 75), Мбаппе.

Осер: Костіль — Жолі (Ен, 58), Равелосон, Жубаль, Жанв’є, Менса — Сінайоко (Перрен, 58), Сахі (М’Чангама, 84), Туре, Отре (Шарбоньє, 69) — Н’янг (да Коста, 58).

Попередження: Гатті, Бремер — Мілінковіч-Савич.

Джерело: MEGOGO.