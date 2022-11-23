Франция

Президент клубу розглядає варіант із відмовою від арени.

Президент паризького ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі заявив, що клуб може відмовитись від виступів на Парк де Пренс.

"Париж заслуговує на кращий стадіон. Я не був проти того, щоб залишитись грати на цій арені, але місто Париж наполягає на тому, щоб ми переїхали звідти якнайшвидше", — сказав Аль-Хелаїфі Bloomberg.

Аль-Хелаїфі також повідомив, що клуб підтримував контакти з власниками стадіону, міською владою Парижа, щодо розширення та реконструкції його протягом останніх чотирьох-п’яти років, але ці дискусії не увінчалися успіхом. Розширення розглядається як необхідність для керівництва клубу.

ПСЖ грає на Парк де Пренс з 1974 року, а стадіон вміщує лише 48 000 місць. Аль-Хелаїфі запевнив, що клуб хотів купити Парк де Пренс, але влада вимагає занадто багато грошей.