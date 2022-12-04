Франция

Сюрреалістичній історії настає кінець.

Історія півзахисника Ювентуса Поля Погба з можливими накладаннями прокляття на форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе вже почала забуватись.

Ситуація спалахнула футбольну спільноту, коли брат Погба Матіас пообіцяв розкрити правду про Поля, яка шокувала б футбольний світ. Він вимагав гроші в Поля, тоді як гравець Ювентуса заявив у поліцію, що його викрали та потребували викуп за мовчання.

Найважливішим у словах Матіаса Погба було те, що Поль ніби то найняв знахаря, який мав накласти прокляття на Кіліана Мбаппе, щоб нейтралізувати того під час матчу Ліги чемпіонів ПСЖ — Манчестер Юнайтед у березні 2019 року.

І ось французьке видання RMC надало нові подробиці про цю сюрреалістичну історію - знахар знайшовся.

Він у Франції відомий як "Гранде". Народився в Сенегалі і зараз живе в багатому районі на північ від департамента Валь д'Уаз.

"Він співпрацював з Погба з 2014 року за величезні суми грошей, навіть один або два рази на місяць Погба платив йому 80 000 євро.

Знахар почав розповідати мені, що застосовував чорну магію, але все це було за згодою Поля. Я розмовляв з Полем, і він сказав мені, що просто займається благодійністю для Африки", — цитує RMC невідомого Мамаду М.