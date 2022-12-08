Франция

Функціонер вважає, що 35-річний футболіст залишиться у складі парижан.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі вважає, що Ліонель Мессі має намір залишитись у нинішній команді.

"Він дуже щасливий, це видно з його гри за збірну Аргентини. Коли гравець нещасний, це помітно з ігор у національній команді.

Цього сезону Мессі чудово грає за нас, забив багато голів і віддав багато гольових передач як у складі збірної, так і у складі клубу.

Тож ми домовилися, що після ЧС-2022 сядемо і все обговоримо. Обидві сторони всім задоволені", — наводить слова Аль-Хелайфі Sky Sports.

Нагадаємо, що контракт Мессі з ПСЖ спливає влітку 2023 року.