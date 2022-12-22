Франция

Мюнхенський клуб працюватиме над омолодженням стартового складу.

Правий захисник мюнхенської Баварії Бенжамен Павар у поточному сезоні має достатній рівень ігрової практики в клубі та навіть провів один матч у складі збірної Франції на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Однак у 26-річного все одно залишається чимало запитань щодо подальшого перебігу своєї кар’єри в умовах півтора року до завершення контракту.

Гравець оборони, що може закрити будь-яку позицію в лінії захисту, розглядає варіант із можливою зміною клубу, через що "Рекордмайстер" уже зараз повинні працювати над пошуком для нього заміни.

Як повідомляє місцева преса, Баварія приглядається до 19-річного захисника французького Ліона Мало Гюсто, який у попередньому футбольному році тільки розпочав виступи на рівні основної команди.

Наразі Густо відіграв 14 матчів у поточному сезоні Ліги 1, зробивши один гольовий пас.

Його трансферна вартість оцінюється порталом Transfermarkt на рівні 15 млн євро, тоді як за своєчасний продаж Павара Баварія може отримати до 30 млн євро.