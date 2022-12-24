Франция

Керівництво клубу прийняло остаточне рішення щодо прохання Ліонеля.

За даними ЗМІ, Мессі попросив у босів ПСЖ дозволу показати вболівальникам на Парк де Пренс трофей за перемогу на чемпіонаті світу. Планувалося, що це станеться перед матчем зі Страсбургом у середу.

Проте, такий спосіб святкування йому заборонили.

Аль-Хелаїфі та клуб стурбовані тим, що це буде занадто провокаційним для місцевих вболівальників. Крім того, Мессі здолав Францію на чолі із командним партнером Кіліаном Мбаппе. Крім контексту фіналу чемпіонату світу, є справа Неймара. Бразилець може бути принижений після того, як вилетів у чвертьфіналі, і він досі є гравцем ПСЖ.

Окрім того, парижани і футболіст погодилися продовжити контракт, який закінчується влітку, до 2025 року. Про це батько і радник Мессі Хорхе нібито домовився з французами під час чемпіонату світу.

"У перший рік відбулися великі зміни. У мене не було наміру залишати Барселону, і все сталося дуже швидко. Після цього довгого та важкого періоду я щасливий жити тут, і моя сім’я та я насолоджуємося Парижем. І попри згадану раніше заборону".

Футболісту також було надано декілька вихідних після перемоги на мундіалі.