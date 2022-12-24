Франция

У Марселі було застрелено молодого футболіста Обані з четвертої ліги Франції.

У Франції було застрелено молодого нападника Аделя Сантану Менді. Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, 22-річний футболіст, який виступав у складі Обані, клубу четвертого дивізіону Франції, загинув у п'ятницю внаслідок перестрілки.

Видання La Provence додає, що інцидент стався в одному з районів, який популярний через розбірки між наркоторговцями.

За свою недовгу кар'єру Менді встиг пограти не лише у Франції, а й у Англії та Бельгії.

У поточній кампанії Менді провів 10 поєдинків, у яких забив один гол.