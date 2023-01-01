Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках вісімнадцятого туру французької Ліги 1 Ланс на своєму полі приймав ПСЖ.

Господарі першими відкрили рахунок у матчі, після чого один гол зумів відіграти Екітіке у гостей.

Потім паризька команда пропустила ще двічі, внаслідок чого поєдинок завершився упевненою перемогою Ланса – 3:1.

Зазначимо, що поки що поза заявкою ПСЖ знаходиться Ліонель Мессі.

Ланс – ПСЖ 3:1

Голи: Франківські 5, Опенда 28, Клод-Моріс 47 – Екітіке 8.

Ланс: Самба – Медіна, Дансо, Граді – Франківські, Абдул Самед, Фофана (Пореба, 90+4), Айдара – Сотока, Клод-Моріс (Онана, 73) – Опенда (Саїд, 73).

ПСЖ: Доннарумма – Мукієле, Рамос, Маркіньос, Хакімі – Верратті, Данілу (Сарабія, 58), Руїс (Вітінья, 58) – Солер (Гарбі, 78) – Екітіке (Заїр-Емрі, 73), Мбаппе.

Попередження: Абдул Самед, Граді – Хакімі, Гарбі.