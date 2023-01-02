Франция

Сторони ведуть продуктивні переговори щодо продовження співпраці.

Захисник Парі Сен-Жермен Маркіньйос найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом.

28-річний бразилець в інтерв'ю L'Équipe заявив наступне: "Так, переговори просуваються добре".

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, на даному етапі тривають дискусії щодо терміну нової угоди між гравцем та паризьким грандом.

Маркіньйос має підписати новий контракт або до літа 2026 року, або до літа 2027 року.