Франция

Португальський фахівець не став добирати слів на адресу фанатів.

Португальський головний тренер Паулу Фонсека, добре відомий українському вболівальнику за своєю співпрацею з донецьким Шахтарем, наразі очолює французький Лілль.

І хоча, у порівнянні з підсумковим 10 місцем Жослена Гурвеннека, поточна сьома позиція команди в турнірній таблиці виглядає більш-менш схвальним результатом, уболівальники "догів" усе одно залишаються незадоволеними футболом, який демонструє їхній улюблений клуб.

49-річному керманичу на цьому тлі довелось реагувати на чергові прояви невдоволення щодо своєї роботи.

"Якщо вболівальники незадоволені тим, як грає команда — вони можуть сказати про це президенту, і я можу піти. Дуже розчарований у фанатах. Вони завжди підтримували нас, але сьогодні зробили все навпаки, коли команда їх потребувала. Це прикро.

Гравці грають так, адже я прошу їх так грати. Якщо хтось і винен, це я, а не вони. Уболівальники повинні протестувати проти мене, а не проти гравців. Так буде справедливо", — заявив португальський фахівець.

Цікаво, що фанати Лілля влаштували акції протесту в першу чергу через ранішній час (17:00) проведення домашньої гри проти Реймса 2 січня (1:1).