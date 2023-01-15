Франция

Півзахисник розповів свою історію становлення в Парижі.

30-річний італійський півзахисник Марко Верратті вже більше третини свого життя виступає в складі Парі Сен-Жермен, куди перебрався з італійської Пескари ще влітку 2012 року.

У своєму останньому інтерв’ю досвідчений виконавець розповідає про своє знайомство зі столицею Франції, а також порівнює місцевий футбол та футбол його країни.

"Спочатку було важко. Мені здавалося, що я у гігантському місті. Але, як я вже колись сказав: "Якщо ти хоч трохи розумний, то не можеш не любити Париж". Тут у вас є все, що потрібно.

Кожен день я міг робити різні речі. Багато днів я провів у відкриттях, прогулянках, відвідуваннях музеїв, виставок. Моя рідна Пескара дуже маленька, але в ній усі божеволіють від футболу. Важко ходити по вулицях, особливо коли ти щойно зробив із командою два промоушени поспіль.

Тут перші два-три роки мені дуже подобалося. Люди мене на вулиці не зупиняли. Якби я міг повернутися в той період, це було б чудово. Це було кохання.

Водночас на полі мені було дуже весело. Я грав пліч-о-пліч із великими чемпіонами. Із ними б мені навіть не важко було потрапити з Пескарою з Серії D2 до Ліги чемпіонів. У нас була неймовірна команда.

Я завжди любив дивитись футбол. Усі чемпіонати. Мама часто казала мені: "А звідки ти знаєш цю команду?". Чесно, я дивився все, що показував телевізор. Чемпіонат Франції, Англії та Іспанії.

Коли я був маленьким, школа мені не сподобалась, але я дуже добре знав географію завдяки футболу. Я знав багато міст, знав, у яких вони країнах. І я добре знав Лігу 1. Я навіть знав кілька слів французькою. Мене було марно намагатись навчити англійської, проте не французької.

Зі сторони здається, що ми всі тут друзі, але, зрештою, якщо тобі хтось дійсно потрібен, то таких людей залишилося небагато. У Франції в мене є три-чотири справжніх друга. І, якщо щось трапиться в будь-який час ночі, я знаю, що можу зателефонувати їм, і вони будуть поруч зі мною. Із іншими не так — французи дуже холодні в стосунках між людьми.

Я постійно практикую свою французьку. Моя дружина француженка, удома ми розмовляємо французькою, у ПСЖ ми розмовляємо французькою. Я розмовляю французькою цілий день. І коли я в Італії, я іноді розмовляю французькою з мамою чи батьком. Мені кажуть: "Гей, хлопче, тебе кудись не туди понесло". Вони взагалі не розмовляють цією мовою.

Ліга 1 дозволила мені відкрити для себе інший чемпіонат, який змусив мене вийти зі зони комфорту. Кожна країна має свою специфіку. Ліга 1 дуже зав’язана на фізиці. Я не дуже високий, не дуже сильний. Зіткнувшись із усіма цими командами, ви повинні триматися та бути сильними. Ця ліга дуже допомогла мені вирости до того рівня, на якому я перебуваю зараз.

У європейських змаганнях ПСЖ часто доходить далеко. Нещодавно ми грали у фіналі Ліги чемпіонів. Ліон також грав у півфіналі, обігравши до цього Юве та Манчестер Сіті — дві великі команди. Я дуже добре ладнаю з гравцями Ліги, бачу багато хороших виконавців. Можу запевнити, що Ліга 1 не гірша за Серію А чи інші ліги", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що нещодавно Марко Верратті провів 400 матч у складі ПСЖ.