Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках 19 туру чемпіонату Франції Ренн на своєму полі приймав ПСЖ.

Господарі несподівано здолали гостей, а єдиний гол у грі було забито на 65-й хвилині матчу.

Зазначимо, що у стартовому складі вийшли Мессі та Неймар, а на 55-й хвилині з'явився Мбаппе.

Нагадаємо, що Ренн є суперником Шахтаря у плей-оф Ліги Європи. Перша гра пройде 16 лютого.

Ренн – ПСЖ 1:0

Гол: Траоре 65.

Ренн: Манданда – Ву, Родон, Теате – Траоре, Маєр (Те, 89), Угочукву, Трюффер (Мелінг, 76) – Дуе (Доку, 68), Калімуендо (Ассіньйон, 76), Гуїрі (Сулемана, 89).

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркіньос, Данілу (Санчеш, 83) – Мукієле (Хакімі, 56), Заїр-Емрі (Солер, 72), Вітінья (Руїс, 72), Бернат – Мессі, Неймар – Екітіке (Мбаппе, 55).