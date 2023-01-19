Франция

27-річний футболіст може продовжити кар'єру у Франції.

Лілль виявляє інтерес до Ельдора Шомуродова, повідомляє журналіст Джунлука Ді Марціо.

За його інформацією, французький клуб готовий запропонувати 13-14 мільйонів євро за нападника.

Ельдор хотів би залишитися в Італії, але від пропозиції Лілля йому буде важко відмовитися.

Переговори між оточенням гравця та Ромою продовжаться.

Нинішнього сезону Шомуродов виходив на поле у 6 матчах Серії А, не відзначившись результативними діями.