27-річний футболіст може продовжити кар'єру у Франції.
ЕЛЬДОР ШОМУРОДОВ, GETTY IMAGES
19 січня 2023, 11:56
Лілль виявляє інтерес до Ельдора Шомуродова, повідомляє журналіст Джунлука Ді Марціо.
За його інформацією, французький клуб готовий запропонувати 13-14 мільйонів євро за нападника.
Ельдор хотів би залишитися в Італії, але від пропозиції Лілля йому буде важко відмовитися.
Переговори між оточенням гравця та Ромою продовжаться.
Нинішнього сезону Шомуродов виходив на поле у 6 матчах Серії А, не відзначившись результативними діями.