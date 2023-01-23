Парижани добули просту перемогу.
Кіліан Мбаппе, getty images
23 січня 2023, 23:50
Парі Сен-Жермен в рамках поєдинку 1/16 фіналу Кубка Франції грав на виїзді проти Пе-де-Кассель та здобув перемогу з рахунком 7:0.
Чинний чемпіон Франції тріумфував завдяки п'ятьом голам Кіліана Мбаппе та точним ударом Неймара та Карлоса Солера.
Пе-де-Кассель — ПСЖ 0:7
Голи: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 34, Солер, 64
Зазначимо, що на стадії 1/8 фіналу Кубка Франції Парі Сен-Жермен зустрінеться з Марселем, який до цього пройшов Ренн.