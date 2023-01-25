Франция

27-річний футболіст не знав про це рішення.

Преснель Кімпембе заявив на тлі того, що у нього відібрали статус віце-капітана парижан заради Кіліана Мбаппе.

Захисник пропустив останній матч ПСЖ, а з капітанською пов'язкою вийшов Кіліан Мбаппе. На післяматчевій прес-конференції Крістоф Галтьє заявив, що Кіліан є віце-капітаном минулого року.

Ці слова Галтьє спричинили реакцію Кімпембе, який повідомив, що його не повідомили про позбавлення статусу віце-капітана.

"За останні кілька годин я міг багато почути і прочитати про себе. Тому мені хотілося б прояснити ситуацію, щоб уникнути подальшого поширення хибної інформації з цього приводу.

Мене не повідомили про це рішення. Тим не менш, я завжди поважатиму рішення клубу", — написав Кімпембе у Twitter.

Нагадаємо, що капітаном ПСЖ є бразилець Маркіньос.