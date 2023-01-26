Франция

Клуб підсилив центр захисту.

Французька Ніцца на своєму сайті оголосила про підписання центрального захисника Юсуфа Ндайішіміє.

Африканець з Бурунді до нещодавнього часу захищав кольори турецького Істамбул Башакшехіру.

Контракт розрахований до літа 2027 року. За трансфер Ніцца заплатила 11,5 мільйонів євро.

Відзначимо, що Ндайішіміє провів за Істамбул 74 матчі, забивши вісім голів. Також він виступав у Туреччині за Єні Малатьяспор (29 матчів, 3 голи), та Егль Нуар з Бурунді.