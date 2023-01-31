Англійці перехопили талановитого футболіста собі.
Камалдін Сулемана
31 січня 2023, 14:19
Саутгемптон узгодив контракт із Камалдіном Сулеманом — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Англійці повинні заплатити Ренну приблизно 25 мільйонів євро.
Евертон та Лейпциг також висували свої пропозиції, проте остаточно футболіст вибрав інший розвиток продовження кар'єри.
Лівий вінгер провів 20 поєдинків в усіх турнірах цього сезону та одного разу вразив ворота суперників бретонців.
Окрім того, також прийняв участь у катарському чемпіонаті світу.