Франция

Гравець тільки-но розпочав виступи на "дорослому" рівні.

Останній день зимового трансферного вікна як завжди виявився доволі насиченим на новини про переходи гравців поміж клубами.

Не став виключенням із загальної тенденції й французький Ренн — суперник донецького Шахтаря за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА.

"Червоно-чорні" в звичному для себе стилі вирішили зіграти на перспективу, звернувши увагу на прогрес марокканського нападника бельгійського Гента Ібрагіма Салаха, який на початку поточного сезону тільки-но дебютував у складі "дорослої" команди "буйволів".

Переговори між клубами тривали недовго, і під закриття ринку переходів Ренн оголосив про їхнє успішне завершення.

Контракт 21-річного виконавця розраховано до 2027 року, тоді як французькій стороні довелось сплатити за нього 6,5 млн євро.

У поточному сезоні Салах забив шість голів та віддав один гольовий пас у 23 матчах.