Франция

Керманич ПСЖ прокоментував роль аргентинця в складі.

Парі Сен-Жермен цими вихідними проводитиме домашній матч у рамках двадцять другого туру французької Ліги 1 проти найбільш результативної команди п’яти провідних ліг Європи в 2023 році — Тулузи.

Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє прокоментував прийдешню зустріч у контексті втрати трьох лідерів команди — нападників Кіліана Мбаппе та Неймара й захисника Серхіо Рамоса.

"Між ними є дуже сильний зв’язок. Я маю на увазі між Мбаппе та Неймаром, Мессі та Неймаром. Але цього разу я маю організувати команду навколо Лео, враховуючи відсутність інших футболістів, як ми робили це в Монпельє. Лео буде грати в своїй зоні. А гравці, які замінять інших травмованих партнерів, повинні підвищити свій рівень гри вже на полі, бути відкритими та використовувати власні можливості.

Якщо бути дуже конкретним у своїй відповіді, зміни в стартовому складі не зайняли в мене дуже багато часу. На початку сезону я чітко бачив, як хочу, щоб команда розвивалась. Але ми все одно залишались відкритими для суперників, і є певні моменти, де я не був задоволений нашою грою.

Мбаппе, згідно з висновком медичного персоналу, буде відсутній близько трьох тижнів. Що стосується вашого запитання, ми перебуваємо в унікальних умовах із чемпіонатом світу посеред сезону. Я бачу в інших клубах, що є втома і травми гравців. Це все є частиною роботи.

Ми незадоволені відсутністю Кіліана, бо він і сам хоче бути присутнім на полі в кожній грі. Але ви не можете провести сезон без проблем, тим паче для збірників, які завжди користуються попитом.

Якщо ви думаєте, що ми здаватимемось, якщо не буде Мбаппе, то ні, ні в якому разі! І якщо ви думаєте, що інші гравці не дуже стараються працювати на тренуваннях, то це взагалі не так.

У мене в складі є справжні творці. У нас є Лео, який узяв гру на себе за відсутності Кіліана та Серхіо Рамоса. Він — природжений лідер, і інші гравці поставили залюбки працюють на нього. У цьому сенсі я тільки привітав усіх із тією роботою, яку вони виконали останнім часом", — заявив французький фахівець.

Матч ПСЖ — Тулуза відбудеться 4 лютого, о 18:00.