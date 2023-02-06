Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 5 лютого 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять другого туру французької Ліги 1 Марсель на власному полі зустрічався з Ніццою, для якої поточний сезон проходить, переважним чином, у середині турнірної таблиці.

Однак "орлики" в звітній грі зуміли створити чимало проблем господарям поля, а особливо постарались у цьому плані в першому таймі, наприкінці якого провели одразу два м’ячі через індивідуальні недопрацювання захисників та голкіпера.

Після перерви на полі в складі Марселя вийшов український півзахисник Руслан Маліновський, і його команда одразу заграла в інший футбол. Ба більше — незабаром наш співгромадянин зумів забити перший гол у складі "провансальців", однак дотиснути суперників у підсумку ті так і не змогли.

Ніцца вдало сходила до контратаки під завісу зустрічі, установивши фінальний рахунок у невдалій для команди Маліновського грі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Ніцца в Лізі 1:

Марсель — Ніцца 1:3

Голи: Маліновський, 60 — Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85.

Марсель: Лопес — Мбемба (Колошинац, 70), Жиго, Балерді — Клосс, Ронж'є (Верету, 70), Гендузі (Унаї, 82), Тавареш — Ундер, Пає (Санчес, 46) — Вітінья (Маліновський, 46).

Ніцца: Шмейхель — Лотомба, Тодібо, Данте, Бар — Ремзі (Будаві, 66), Ндаїшіміє (Росаріо, 73), Тюрам-Ульєн — Лаборд (Менді, 82), Моффі (Барклі, 73), Діоп (Браїмі, 66).

Попередження: Ндаїшіміє.