Усе залежить від вибору вболівальників.
Завершився черговий місяць зимової частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.
Зокрема, у Франції знайшлось три претенденти на почесне звання найкращого гравця січня 2023 року.
– Пшемислав Франковські (Ланс) / 4 матчі (ПСЖ, Страсбур, Осер, Труа), 2 голи;
– Алексіс Санчес (Марсель) / 4 матчі (Монпельє, Труа, Лор’ян, Монако), 2 голи;
– Віссам Бен Єддер (Монако) / 3 матчі (Лор’ян, Аяччо, Марсель), 4 голи.
Нагадаємо, що аналогічну нагороду за листопад/грудень отримав нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе.
Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів французької Ліги 1 або нижче в цьому матеріалі.