Франция
09 лютого 2023, 00:11
Гол Маліновського допоміг Марселю вибити ПСЖ із Кубку Франції
Команда Ігора Тудора вперше з 2011 року перемогла парижан на власній арені.
Марсель — ПСЖ, twitter.com/OM_Officiel
09 лютого 2023, 00:11
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Марсель — ПСЖ 2:1
Голи: Санчес, 31 (пен.), Маліновський, 58 — Рамос, 45+1
Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Колашинац (Каборе, 63) — Клосс, Ронж'є, Верету, Юндер (Унахі, 85) — Маліновський, Гендузі — Санчес (Вітінья Олівейра, 90).
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Мендеш — Данілу (Заїр-Емрі, 63) — Ф. Руїс, Верратті (Солер, 76) — Вітінья Феррейра (Екетіке, 63) — Мессі, Неймар.
Попередження: Гендузі, Мбемба — Мендеш