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Марсель — ПСЖ 2:1
Голи: Санчес, 31 (пен.), Маліновський, 58 — Рамос, 45+1

Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Колашинац (Каборе, 63) — Клосс, Ронж'є, Верету, Юндер (Унахі, 85) — Маліновський, Гендузі — Санчес (Вітінья Олівейра, 90).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Мендеш — Данілу (Заїр-Емрі, 63) — Ф. Руїс, Верратті (Солер, 76) — Вітінья Феррейра (Екетіке, 63) — Мессі, Неймар.

Попередження: Гендузі, Мбемба — Мендеш