Франция

Парижани розглядають такий варіант подій.

ПСЖ очікує, що Ліонель Мессі та Неймар покинуть клуб улітку, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, французький клуб готується до відходу аргентинця та бразильця влітку 2023 року.

Керівництво ПСЖ хоче продати Неймара, а Мессі має сумніви, що йому варто підписувати нову угоду з нинішньою командою.

Цього сезону у Неймара 17 голів та 15 результативних передач у 27 матчах сезону за ПСЖ. На рахунку Мессі 15 голів та 14 результативних передач у 25 матчах у всіх турнірах.